A causa del maltempo si registrano forti disagi anche nel nuorese.

All’uscita della galleria Prato Sardo, in direzione Lanusei, un albero è stato sradicato dal vento. Stesso scenario in via Gramsci a Nuoro.

La foto è di Gabriel Ruggiu

L'articolo Maltempo, alberi sradicati dal vento nel Nuorese proviene da Casteddu On line.