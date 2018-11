Juventus-Cagliari, Guidolin su Dazn “condanna” Bradaric: “Era rigore nettissimo per la Juventus”, dice l’ex allenatore dell’udinese nel commentare la gara in diretta su Dazn. L’azione contestata, pochi minuti dopo il clamoroso autogol dello stesso Bradaric, ha visto il difensore rossoblù toccare la palla tra braccio e spalla. L’arbitro dopo un lungo consulto al Var non ha concesso il rigore, considerando il tocco di spalla e non di mano.

