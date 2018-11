Bradaric come Niccolai: clamoroso autogol del difensore rossoblù in Juventus-Cagliari. I rossoblù avevano pareggiato un minuto prima con uno splendido gol di Joao Pedro, poi l’incredibile autogol di Bradaric che indisturbato ha segnato nella porta di Cragno. La disperazione di Maran era visibile, grandissima partita a Torino. Poi Bradaric graziato dall’arbitro che al Var nega il rigore alla Juve per un presunto fallo di mano, poteva essere rigore ed espulsione. Dalle 22,20 linea diretta con i tifosi rossoblù su Radio Sintony, chiamate allo 070666300 per intervenire in diretta.

