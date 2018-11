Sardegna, l’impressionante percorso del “tornado” a 200 km all’ora che ha sfiorato il centro di Asuni (VIDEO)

Maltempo in Sardegna: Dario Secci ha raccontato così, sui social network, quello che ad Asuni ieri è stato vissuto come un vero e proprio tornado: “L’impressionante percorso del tornado che ha colpito Asuni, sfiorando il centro abitato. Notevole anche l’asportazione dell’erba sul terreno al centro. Raccogliendo informazioni da chi ha vissuto di persona l’evento, e osservando i danni sul percorso, azzardo che potrebbe trattarsi di un fenomeno classificabile tra f1 ed f2 della scala Fujita, con vento ben oltre i 200 km/h sul punto più colpito.Il percorso complessivo supera i 3 km (da SW A NE): si osservano danni da vortice sulla vegetazione. Fortunatamente i passeggeri dell’auto (ribaltata più volte) non sono feriti in maniera grave, ma lo spavento è stato tanto”. (foto Baku Meteo)

