sfida al vertice per l´Amatori Alghero

Per la quarta giornata del girone 3 del campionato di serie A, il XV di Tino Paoletti, primo della classe, ospita a Maria Pia l’Unione Capitolina, seconda. I padroni di casa dovranno fare a meno di Paco e Pesapane impegnati con l’Italian classic alle Bermuda

ALGHERO - Sfida al vertice domani, domenica 4 novembre, alle 14.30, a Maria Pia. L’Amatori Alghero, capolista a punteggio pieno, affronta la seconda della classe, che la segue ad una sola lunghezza di distacco, l’Unione Capitolina, nel match valido per la quarta giornata del girone 3 del campionato di serie A di rugby. Dirigerà l'incontro il signor Vedovelli di Sondrio.

Incontro che metterà di fronte le due formazioni attualmente più forti del girone. Da una parte l’Alghero, reduce da tre successi consecutivi da 5punti (contro Perugia Benevento e l’Aquila), dall’altra la formazione romana (vincente su Toscana Aeroporti I Medicei, Catania e Cavalieri Prato Sesto). Domani, per i padroni di casa sarà importante avere l’apporto del proprio pubblico, che sta dimostrando una vicinanza ed un affetto sempre crescente verso lo sport della palla ovale. I giocatori sperano che gli spalti del comunale siano pieni come la gara d’esordio.

«Affrontiamo questa partita con serenità e con qualche variazione, giocando magari sui loro punti deboli. In settimana studiamo sempre le altre squadre e da qui cerchiamo di preparare le gare che ci aspettano», ha dichiarato coach Tino Paoletti alla vigilia della partita. E sull’assenza di due pedine importanti come Paco e Pesapane (impegnati alle Bermuda con l'Italian classic) parla «sicuramente di una mancanza di esperienza, ma i ragazzi che scenderanno in campo ce la metteranno tutta per sopperire al meglio all’assenza dei propri compagni». L'allenatore-giocatore Steven Bortolussi punta l'obiettivo sulla preparazione atletica: «Si sono preparati bene e dopo le prime gare per noi sta iniziando il campionato praticamente adesso che stiamo prendendo il ritmo partita, visto che non abbiamo la possibilità di fare amichevoli pre-campionato. La condizione migliora di partita in partita».

In conclusione, la parola a capitan Mario Serra. «Penso che andiamo ad affrontare la sfida attualmente più difficile. Cresciamo allenamento dopo allenamento, non manca la fiducia nei nostri mezzi ma affrontiamo con umiltà ogni gara”. Rispetto all’ultimo successo esterno il capitano parla di “una vittoria di carattere e di fiducia nei compagni. Quella di domani sarà una gara importante contro una squadra dalle grandi tradizioni ma anche noi abbiamo le abbiamo e cerchiamo di scrivere la storia del nostro club partita per partita».

Nella foto. l'Amatori Alghero prepara il match

Commenti