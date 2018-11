Allerta arancione, da Assemini ecco le disposizioni: cosa fare in caso di piogge eccezionali

Il Centro Funzionale Decentrato, visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n. BCR/307/2018 del 03/11/2018, comunica che: dalle ore 18:00 di sabato 03/10/2018 e sino alle ore 23:59 di domenica 04/11/2018

si prevede il livello di MODERATA CRITICITÀ (ARANCIONE) PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO sulle zone

di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Gallura

Dalla serata di sabato 03/11/2018 e per le successive 30 ore si prevedono precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ed orientale per poi interessare in progressione anche la Sardegna settentrionale e successivamente quella occidentale.

Tenuto conto del recente evento alluvionale che ha determinato, tra l’altro, l’aumento del livello delle falde acquifere e quindi la difficoltà nel drenare velocemente eventuale altra acqua piovana si raccomanda di mantenere atteggiamenti di prudenza e di ridurre al minimo gli spostamenti a quelli strettamente necessari durante i fenomeno piovosi.

Se sei in un luogo chiuso

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori.

Evita l’ascensore: si può bloccare.

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico.

Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Se sei all’aperto

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Per eventuali emergenze è sempre attivo il numero della protezione civile di Assemini: 800 533 850

