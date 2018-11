Attenzione: scatta l’allerta arancione per oggi e domani su Cagliari, Campidano, Iglesiente e Gallura. Siamo al preallarme maggiore, quello che precede l’allerta rossa, dunque la Protezione Civile invita tutti alla massima attenzione per possibili intense piogge e inondazioni. Dalle ore 18:00 di sabato 03/11/2018 e sino alle ore 23:59 di domenica 04/11/2018 si prevede il livello di MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Gallura

