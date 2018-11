contest e festival. Foto dal mondo di casa ad Alghero

L´associazione culturale Officine di Idee lancia la seconda edizione dell´Alghero Street Photography Awards. Premiazioni ad aprile presso il Teatro Civico

ALGHERO - Al via la seconda edizione del Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d’Autore ASPAwards - Alghero Street Photography Awards, che diffonderà e promuoverà nel mondo le opere realizzate da autori professionisti e nuovi talenti della fotografia. Promosso e organizzato dall'associazione culturale Officine di Idee, ASPA prende le mosse dalla Street Photography e dopo il successo dell'edizione 2018 alla strada ritorna, vivendola non solo come pratica fotografica ma anche come attitudine mentale, come percorsi che si intrecciano, vite che si incontrano, esperienze che si raccontano.

IL CONTEST. Colonna portante del festival è il concorso internazionale che si propone non solo come occasione di “sana competizione” ma soprattutto come opportunità di riflessione, osservazione di una realtà che muta velocemente, contatto con un mondo complesso. Open call dal 1 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 (le foto possono essere caricate sul sito www.aspawards.com). Tre le categorie principali "Fotografia di Viaggio", "Fotografia Documentaria" e "Fotografia di strada", a cui si aggiungono la categoria "Fotografia di ricerca" e "Insula/Insulae" (tema speciale che dovrà essere sviluppato interamente nel territorio della Sardegna). ASPAwards si caratterizza da subito per una grande possibilità espressiva, una eterogeneità che dà libero accesso a diverse tipologie di linguaggio, differenti sguardi sul mondo. A queste si aggiunge il "Premio Blow-Up". Non una categoria vera e propria, ma un percorso a latere, il "Premio" è un riconoscimento speciale che indica il passo e la visione di ASPA, ne rivela il mood e la poetica, e sarà conferito a lavori che, fra tutti i progetti presentati in tutte le categorie, si distinguono per un'audace lettura di argomenti rilevanti nel quotidiano, ardimento giornalistico, coraggio di indagine, maturità espressiva e una particolare attinenza al tema dell'edizione che, in questo secondo anno, si concentra sulle migrazioni.

LA GIURIA. Tutti i partecipanti sottoporranno i loro lavori alla valutazione di una giuria prestigiosa, composta da fotografi, creativi, curatori e critici di fama internazionale. Valerio Bispuri, fotoreporter professionista con all'attivo collaborazioni in numerose riviste italiane e straniere, reportage in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina; Simone Sbaraglia, fotografo naturalista, Fuji Ambassador X-Photographer, ha pubblicato svariati libri fotografici che raccontano le storie del Pianeta Terra e i suoi reportage sono stati pubblicati sulle più importanti riviste di natura; Siegfried Hansen, membro del noto collettivo di fotografia di strada iN-PUBLiC, crea "street photography" il cui punto principale non è il corpo o le facce, ma le connessioni grafiche e le relazioni formali; Viviana Gravano ha pubblicato numerose riviste fotografiche, è curatrice di Arte Contemporanea e Professoressa di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, socia fondatrice del collettivo Routes Agency; Salvatore Ligios, presidente dell’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia, ha aperto e poi diretto lo spazio di Su Palatu ’e Sas Iscolas, con personali e partecipazioni a festival in Italia, Ungheria, Portogallo e Grecia; Sonia Borsato, storica e critica d'arte, curatrice, attualmente docente di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, già direttrice a Sa Domo, lo spazio per l'arte contemporanea di Villanova Monteleone, è il direttore artistico ASPA; Ivo Serafino Fenu insegna Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “Carlo Contini” di Oristano, collabora con diversi quotidiani e riviste occupandosi di arte e beni culturali ed è stato caporedattore della rivista Ziqqurat, arte contemporanea e cultura in Sardegna e nel Mediterraneo; Ezio Ferreri opera nell'ambito della fotografia per la comunicazione visiva, insegna Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Sassari, dirige la Galleria X3 di fotografia contemporanea di Palermo, ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all’estero e pubblicato diversi libri di fotografia.

IL FESTIVAL. Il festival ASPA avrà da cornice la splendida città di Alghero e si aprirà venerdì 26 aprile 2019 con la serata di premiazione presso il Teatro Civico. Proseguirà con un calendario pensato per accontentare un pubblico eterogeneo, alternando momenti di formazione per professionisti ma anche per un pubblico molto più giovane, incontri di riflessione, mostre e installazioni urbane. Un'occasione per mettere a fuoco l'oggi, coltivando uno sguardo che sia autentico, responsabile, etico ed estetico al tempo stesso. Il tutto declinato in una città che si spalanca al mondo e che sa fare della cultura e dell'accoglienza i pilastri del contemporaneo. Anche per il 2019 fulcro delle installazioni sarà l'ex Mercato Ortofrutticolo di Piazza Pino Piras.

LA PREMIAZIONE. Per l'ASPAuthor 2019 previsto il premio in denaro di 1000,00 euro, mentre ai migliori autori nelle diverse categorie andranno 500,00 euro. Previsti il Premio Giovani (serie e singola), il Premio Blow-Up e le menzioni d'onore. Tutti i premi saranno consegnati ai vincitori in diretta streaming durante la serata di gala che si terrà presso il Teatro Civico di Alghero venerdì 26 aprile 2019, mentre il vincitore assoluto del concorso verrà proclamato dalla giuria riunita in seduta comune sulla base delle opere dei vincitori delle singole categorie ("serie" e "singole") proiettate durante la serata di gala.

Nella foto: la serata di premiazione dell'edizione 2018

Commenti