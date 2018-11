Quartu, Miss Mondo in Sardegna: ecco le bellissime vincitrici

Da Quartu le selezioni regionali di “Miss Mondo”. Venerdì scorso si è tenuta la 1° selezione per la provincia di Cagliari del tour di Miss Mondo in Sardegna edizione 2018/2019″. Di fronte ad un folto pubblico nelle sale del Bingo Imperial di Quartu hanno sfilato quindici bellissime concorrenti di Cagliari e provincia fino ad arrivare all’elezione di 5 finaliste regionali 4 votate dalla giuria tecnica e 1 votata nel web. Ecco i nomi delle vincitrici :

– MARTA CAPPON 18 anni , studentessa di Monastir “La miss del web Agricola”selezione di Quartu (eletta dalla votazione del web)

– ELISA CAREDDA 20 anni studentessa di Quartu s.e. “Miss Mondo Sardegna Vitality’s” selezione di Quartu.

– ALBA MIMMI animatrice di Sant’Antioco 22 anni , “Miss Mondo Sardegna 2Bekini” selezione di Quartu.

– ELENA BELLU studentessa di Monserrato 25 anni “Miss Mondo Gil Cagne” selezione di Quartu

– VERONICA MUREDDA studentessa di Decimomannu 18 anni “Miss Mondo Caroli Hotels” selezione di Quartu

L’evento è stato organizzato dalla Lady Music Models di Gianfranco Campus esclusivista per tutta la regione Sardegna del concorso, il make up e le acconciature delle miss in gara sono state curate dalle grande profesioniste Cristina Piras e Mimma Farci . Le miss hanno esordito con la nuova maglietta Miss Mondo Sardegna, a seguire il carinissimo bikini dello sponsor nazionale 2bekini e in chiusura gli elegantissimi abiti della lady music . Durante la serata si è esibita la danzatrice orientale Katia alieva della scuola “Noyeleh danze orientali di Marta Pisano ,ha condotto egregiamente la presentatrice ufficiale della “lady music “ Alessandra Mocci. Sono intervenuti fra i giurati Valentina Erbi e Giulia Cozzolino finaliste nazionali 2016 di Miss Mondo.

