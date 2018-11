CAESAR, Michela Murgia la neo-antifascista del circo mediatico-culturale ‘de sinistra’

Ci sono scrittori che pubblicano una sola opera ragguardevole, con cui vincono premi letterari o polverizzano record di vendite, e poi, pur scomparendo nel ‘nulla’ creativo, vengono mantenuti in vita artificialmente dal circo mediatico-culturale ‘de sinistra’.

E’ quel che accade a Michela Murgia, la nostra ‘Saviano in gonnella’, già sfortunata candidata governatrice della Sardegna, che, dopo “Accabadora”, non ha sfornato altri titoli che il pubblico ricordi, ma, grazie a un continuo e fastidioso martellamento mediatico, ci delizia con le sue acrobazie storiche, logiche e lessicali, con cui, in mancanza di ispirazione per scrivere cose più gradevoli o interessanti, tenta, non richiesta né gradita, di svegliare le coscienze degli odiati benpensanti, ai quali le sue enormità ispirano reazioni opposte a quelle desiderate. La vis polemica della scrittrice cabrarese, con la massima disinvoltura, spazia dalla difesa della maternità surrogata, incredibile per un’ex insegnante di religione, all’immigrazionismo feroceche le fa vedere il razzismo ovunque (come nella difesa, da parte di Tirrenia, della sua scelta di assumere marittimi italiani), a una reinvenzione di ‘genere’ del linguaggio comune, tale da far apparire Laura Boldrini una tetra maschilista, coniando spettacolari quanto demenziali neologismi come “Matria” e “Personaggia”.

Sempre molto carina, bontà sua, coi cosiddetti ‘migranti’, che ha esortato i vincitori del premio “Strega” ad ospitare nelle loro case (peccato che lei abbia vinto il “Campiello”), la Murgia è molto meno indulgente non tanto coi fascisti dichiarati, quanto con quelli immaginari che vede praticamente dappertutto, in linea con la mentalità che ha condotto la sedicente sinistra a una brutale sconfitta elettorale, per cui chi non sottoscrive integralmente certi dogmi poco amati dal comune sentire popolare è un bieco nostalgico di Benito Mussolini. Così, “L’Espresso”, diretto dall’incallito cattocomunista Marco Damilano, pochi giorni fa ha anticipato il nuovo parto letterario di ‘Lady Matria’, intitolato “Istruzioni per diventare fascista”, pubblicando un suo fantasmagorico mini-saggio (“Così diventiamo fascisti”), che richiede un bel fegato per essere letto, trattandosi di un’odiografia a tutto campo contro i ‘populisti’, in cui si mettono insieme, alla rinfusa, pensieri, opere e parole di volta in volta riferibili ai grillini, ai leghisti, all’immancabile Berlusconi, all’ex premier piddino Renzi, e a chiunque altro non condivida appieno i dogmi della sinistra radical chic, compresi parecchi comunisti.

Giusto compendio a questo capolavoro, è l’annesso quiz denominato “fascistometro”, che dovrebbe permettere ad ognuno di quantificare il proprio “grado di fascismo”, composto con un tale settarismo da bollare come mussoliniane tante affermazioni semplicemente di buon senso, che perfino Massimo Gramellini, penna di punta del “Corriere della Sera” non amato dai sovranisti, lo ha deriso confessandosi “protofascista” per aver dato risposte come quella per cui “la gran parte dei richiedenti asilo sono migranti economici e non rifugiati politici” (autentica bestemmia nel pianeta immigrazionista murgiano). E basta una rapida ricerca su Google per trovare tantissime recriminazioni di giornalisti e intellettuali di sinistra, che per aver dato qualche risposta ‘alla Minniti’ sono finiti in orbace.

Senza l’universo para-sovietico della cultura ‘de sinistra’, che controlla troppe redazioni e case editrici, faremmo certamente a meno delle enormità diMichela Murgia, che magari si sarebbe tenuta di riserva, in tempi di calo d’ispirazione, un’altra professione per sbarcare il lunario in modo meno noioso. Ma è meglio che continui così, specie se, come spiritosamente suggerito da Daniele Capezzone, la riscossa del Partito democratico si affiderà a lei per “la cultura storica e l’intelligenza politica”, sicura garanzia della definitiva scomparsa del decaduto partito-regime.

Caesar

(admaioramedia.it)