Nasce Whatsapp News Sardegna, Casteddu Online sei tu: il giornale libero con lo voci della gente di tutta l’Isola al 3807476085

Nasce Whatsapp News Sardegna, Casteddu Online sei tu: il giornale libero con lo voci gente di tutta l’Isola al 3807476085. Con le vostre foto, i vostri video, le vostre denunce, le vostre emergenze, ma anche con le vostre belle notizie: i protagonisti del giornale online con 120mila lettori unici medi al giorno adesso diventate davvero voi. Non solo dall’area vasta di Cagliari, perchè abbiamo deciso di aprire la linea editoriale del “citizen journalism” a tutta la Sardegna. Ovvero di ospitare la voce dei cittadini da tutta la nostra bellissima isola, per essere con voi un grande giornale “di servizio” per tutta la comunità sarda. In questi anni i risultati dell’interazione tra il giornale e gli abitanti della Città Metropolitana di Cagliari sono stati bellissimi: non esiste in Italia un altro giornale in Italia con una partecipazione così bella dei propri lettori. Non è soltanto per quanti siete, ma per COME ci siete. Per come insieme abbiamo realizzato il sogno di un giornale che è diventato una grande community, notizie 24 ore su 24 utili per la collettività. E grazie anche alla bellissima sinergia editoriale con Radio Sintony, le news più importanti vanno in onda anche sulla “frequenza che fa la differenza”. la radio sintonizzata con tutta l’Isola.

L’obiettivo di questo nuovo ambizioso progetto è semplice: avere una linea sempre aperta in diretta 24 ore su 24 con le vostre segnalazioni. Potrete raccontare quello che vi fa disperare, il vostro appello per una persona cara, ma anche i vostro sogni e le vostre speranze. Anche le good news, le buone notizie, quelle che vi fanno sorridere, quelle che vi danno sollievo e gioia. Perchè il nostro giornale racconta spesso storie di disperazione ma ha ormai una funzione sociale: testimoniare la voglia di riscatto di tanti cittadini che non si arrendono. Chi ci segue da sette anni sa che Casteddu Online è questo, un giornale libero dalla politica, senza padroni, in cui il protagonista è soltanto il lettore che racconta in prima persona le sue storie. Filtrate da una redazione di ragazzi fantastici che ogni giorno, tastiera e cuffietta, passano in redazione le giornate a verificare le decine di news mandate dai lettori. E insieme al nostro direttore commerciale Massimo Lai, è stato costruito in due anni un giornale che è entrato davvero in simbiosi con la sua gente, i suoi lettori. La gente di Sardegna: vi aspettiamo su Whatsapp News al 3807476085, Casteddu Online siete voi!

La cronaca, l’attualità, lo sport, le notizie di quartiere. Le iniziative delle associazioni. Le campagne per la raccolta di fondi, gli eventi. Tutto questo allargando i confini, che sinora erano quelli della Città Metropolitana di Cagliari, anche a tutto il resto della Sardegna.

Il GIORNALE DELLA GENTE vogliamo scriverlo in maniera libera con tutti voi: pubblicheremo le vostre storie in primo piano, 24 ore su 24, i cittadini in linea diretta sempre con la nostra redazione. Con 120mila lettori unici in media al giorno, insieme a voi vogliamo realizzare la prima grande “community” di un giornale di servizio, fatto con la gente e per la gente. Vi aspettiamo su Whatsapp da tutta la Sardegna! Scriveteci al 3807476085. Semplicemente, vi aspettiamo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

