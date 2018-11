grave la giovane di Dorgali

Investita mentre con due amici usciva da un locale dopo aver festeggiato la notte di Halloween a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sono gravissime le condizioni della studentessa universitaria di 19 anni di Dorgali, ricoverata all'ospedale di Pisa.

La ragazza si era trsferita solo un mese fa a Pisa per studiare fisica all'università.

I genitori, lui allevatore e la madre casalinga, sconvolti per l'accaduto, sono partiti per la Toscana, l'altra figlia della coppia vive anche lei lontana, in Irlada.

Tutta la comunità di dorgali si è stretta attorno alla famiglia; mentre il parroco di Dorgali ha aperto la chiesa per una veglia di preghiera per la salute della giovane dorgalese.

Notizia in aggiornamento.