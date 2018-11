Cagliari. Fermato un uomo per l'accoltellamento di Piazza Amendola

Fermato dai Carabinieri l'uomo sospettato di aver accoltellato ieri in Piazza Amendola un uomo di nazionalità brasiliana. L'uomo è stato trasposrtato subito dopo il ferimento in codice rosso all'Ospedale Brotzu. E' ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito sarebbe un 35enne residente in Toscana e dai primissimi accertamenti sembrerebbe che sia intervenuto per sedare una lite tra diverse persone in Piazza Amendola.

Le ininterrotte ricerche e l'attività di indagine condotte da carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo del comando provinciale cc di Cagliari hanno consentito di fermare il sospettato. Le operazioni sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento.