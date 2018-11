Cagliari: Ha un malore mentre guida, 52enne dopo aver urtato le auto in sosta, è morto a bordo del veicolo

Si è sentito male al volante della sua Fiat Punto e dopo aver urtato le auto in sosta, è morto a bordo del veicolo. È accaduto questa mattina intorno alle 6,30 in via dei Donoratico a Cagliari. La vittima è un 52enne. Il decesso, da quanto si apprende, è avvenuto a causa di un malore.

L'uomo percorreva via dei Donoratico a bordo della Punto quando, arrivato all'altezza del civico 96, si è sentito male, perdendo il controllo. L'auto è finita prima su due auto in sosta, poi, salita sul marciapiede ha urtato il muro di recinzione del liceo Michelangelo e un'altra auto.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e la polizia municipale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, l'uomo era già deceduto. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.