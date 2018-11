‘Su mortu mortu’: tradizione considerata barbara, poi è arrivata moda americana di Halloween… (Il Giardiniere)

A casa abbiamo fatto anche quest’anno la cena dei morti. Apparecchiato a tavola anche per loro, cucinato le cose che i nostri cari maggiormente gradivano. Il brodo di carne, e il lesso con le patate, e buon prosciutto, e le castagne arrosto, e il vino migliore.

Quando ceneremo vedremo assieme a noi chi ci ha amato e lasceremo apparecchiato per tutta la notte. Un tempo andavano i bambini a chiedere dolci e frutta secca in giro per le case. Era un’antica tradizione… ‘su mortu mortu’… caduta in desuetudine perché considerata barbara.

Poi è arrivata la moda americana di Halloween. E la stessa tradizione è tornata con nome inglese, diventando così civile e moderna.

Il Giardiniere

(admaioramedia.it)