CAGLIARI, Incidente mortale in via dei Donoratico: malore per un 52enne e schianto sul muro del Liceo

Questa mattina, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale nel quartiere Fonsarda a Cagliari.

Un 52enne cagliaritano, alla guida della sua Fiat Punto, mentre percorreva via dei Donoratico, diretto verso via del Nastro Azzurro, perdeva il controllo e sbandava verso sinistra, presumibilmente per un malore, andando ad urtare due auto parcheggiate e poi, dopo essere salito sul marciapiede, il muro di recinzione del liceo Michelangelo ed un’altra auto.

E’ intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118, ma il medico constatava il decesso del conducente. Sul posto la Polizia municipale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (red)

(admaioramedia.it)