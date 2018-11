fine stagione con il botto

Alle due maglie conquistate da Stefano Piras (nel Cross country e nella Marathon), si aggiunge l´affermazione di Simona Lecca, che si aggiudica la maglia del Gran prix Due ruote nella specialità Marathon

ALGHERO - Fine della stagione agonistica di mountain bike 2018 con il botto per l’AlgheroBike. Alle due maglie conquistate da Stefano Piras (nel Cross country e nella Marathon), si aggiunge l'affermazione di Simona Lecca, che si aggiudica la maglia del Gran prix Due ruote nella specialità Marathon. Domenica, si è svolta a Santa Caterina di Pittinurri l'ultima prova del Gran prix Marathon, valido per la seconda edizione Scp Montiferru Elighe Uttiosos.

Due i percorsi proposti: il primo di circa 60chilometri ed il secondo di circa 40chilometri. Ai ragazzi della Bosa Bike, società organizzatrice, vanno i complimenti per aver gestito alla grande tutto il tracciato gara, nonostante la situazione meteorologica fosse delle peggiori. Il percorso Marathon si districava all’interno delle colline di Scano Montiferro con panorami spettacolari, passaggi a volte su singletreack a volte su strade larghe. Discese veloci, ma anche tecniche, su fondo pietroso e viscido. Ai nastri di partenza una quarantina di atleti nella Marathon e circa 120 nella Point. Per la Marathon, unica presenza per l’AlgheroBike di Luciano Catogno, che difendeva i colori del sodalizio conquistando un meritato terzo posto nella Master 5 chiudendo in 4.14' e la 23esima piazza assoluta.

Nella Point, presenze di Sandro Marras, Cristian Masala, Cristian Calabria, Giampiero Nieddu ed il rientro nelle competizioni di Danilo Pisoni. Nella M3, buona partenza per Marras e Calabria (in gran forma, ma sfortunati): il primo, doveva rallentare negli ultimi chilometri per la rottura della sella e, dopo 3.08', chiudeva con un ottimo sesto posto (40esimo asssoluto), mentre il secondo, è stato costretto al ritiro causa problemi fisici. Per Masala, buona prova all’arrivo in 3.10', con la 44esima piazza assoluta e l'ottava di categoria. Nieddu, capitano di giornata, nella M5, dopo una gara condotta sempre in controllo chiudeva egregiamente dopo 3.05' di gara, 34esimo assoluto e quinto di categoria. E dopo qualche mese d'assenza, è tornato alle gare anche Pisoni, che gareggiava nella prova non agonistica, ma sempre sulla distanza Point, chiudendo in crescendo nel finale. Il merito a tutti gli atleti in gara per aver affrontato un percorso affascinante, ma reso durissimo dalla pioggia.

«La stagione agonistica finisce qui, al sodalizio algherese non resta che festeggiare con Simona Lecca la conquista della maglia di campionessa 2018, nonostante non fosse presente all'ultima gara, ma grazie ai punti conquistati nelle altre precedenti. A lei vanno i complimenti del presidente Luciano Catogno e di tutta l'AlgheroBike», chiosa patron Catogno.

Nella foto: Simona Lecca

