“Vecchio carrubo transennato all’Orto botanico e nessuno che se ne preoccupi”

Uno splendido carrubo di oltre 50 anni, pericolosamente inclinato all’orto botanico, da mesi transennato senza che nessuno se ne curi. Il commento del nostro lettore Gabriele:

“Oggi ero all’orto botanico di Cagliari e ho visto ancora una volta l’abbandono in cui giace il povero carrubo, che conosco da oltre mezzo secolo essendo nato in quella zona! Il povero albero ha per stampella un pezzo di tubo, ma nonostante tutto resiste come un grande guerriero. Mi chiedo: è troppo complicato far sparire quell’orrendo pezzo di lamiera dal parco e rimettere a posto l’albero, che ha anche lui diritto a una vita tranquilla, forse più di certe persone irresponsabili che non sanno governare questa città?”

