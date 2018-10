ad Alghero, Mirandolina, La Locandiera

Da lunedì a giovedì, tutte le mattine, il Teatro Civico ospiterà lo spettacolo nell’adattamento e regia collettiva della Compagnia teatro d’Inverno, inserito nella rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco” a cura di “TxT teatro per tutti”

ALGHERO – Da lunedì 5 a giovedì 8 novembre, alle 10.30, il Teatro Civico di Alghero ospiterà “Mirandolina, La locandiera”, nell’adattamento e regia collettiva della Compagnia teatro d’Inverno. Lo spettacolo è inserito nella rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco” a cura di “TxT teatro per tutti” e vedrà in scena Stefania Ambroggi, Antonello Foddis, Gianfranco Corona, Giuseppe Ligios, Carlo Valle, Maria Antonietta Caria ed Elisabetta Dettori.

Nell’allestimento tratto da “La locandiera” di Carlo Goldoni, prendono forma personaggi ricchi di virtù, vizi e debolezze espressione dell'animo umano. Mirandolina, padrona di una locanda in Firenze, tiene in gran conto i suoi clienti tanto da farsi da loro corteggiare, senza però mai concedere di più. L'arrivo del Cavaliere di Ripafratta, un altezzoso aristocratico tutt’altro che interessato al fascino femminile, sconvolge il fragile equilibrio instauratosi nella locanda. Questo allestimento, presentato in un atto unico, rispetta il susseguirsi degli eventi della commedia originale in tre atti. I personaggi restituiscono dinamiche sociali che mettono in risalto i tratti comuni di epoche solo apparentemente lontane. L'ambientazione scenica ed i costumi vogliono collocare questo allestimento in un contesto sospeso nel tempo: ecco che sulla scena coesistono dettagli dal sapore classico accanto ad elementi contemporanei. L’interpretazione presenta quella sensualità ben descritta nel testo goldoniano.

Mirandolina, La locandiera sarà replicato sabato 10 novembre, alle 21, sempre al Teatro Civico di Alghero, nell’ambito degli appuntamenti della rassegna “Sere d’Inverno”, a cura dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Lo spettacolo è proposto con bigliettazione ridotta per studenti ed over-65, con gratuità per gli insegnanti accompagnatori e con possibilità di abbonamento sia per la rassegna Sere d’Inverno, sia per la rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere al servizio biglietteria del Teatro d’Inverno, telefonando ai numeri 388/5721808 o 079/4132068 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30, ed il sabato, dalle 16 alle 19).

