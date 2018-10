Un topo morto in strada, nel pieno centro della città in via Garibaldi a Cagliari. “Indescrivibile lo schifo provato dai passanti compresi i turisti che ammiravano le bellezze del nostro centro storico”, commenta un lettore.

L'articolo Cagliari, degrado in via Garibaldi: “Lo schifo davanti a passanti e turisti” proviene da Casteddu On line.