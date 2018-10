L´Ensemble Scisma conclude Musicanova

Con il concerto di domani, si chiude l´edizione 2018 della rassegna di musica moderna e contemporanea, organizzata dal Conservatorio Luigi Canepa e dedicata quest’anno al 50esimo anniversario dalla statalizzazione dell’Istituto

CAGLIARI - Con il concerto dell’Ensemble Scisma, domani, lunedì 29 ottobre, alle 19, si concluderà l’edizione 2018 di Musicanova. La rassegna di musica moderna e contemporanea, organizzata dal Conservatorio Luigi Canepa, è stata dedicata quest’anno al 50esimo anniversario dalla statalizzazione dell’Istituto e ha presentato vari appuntamenti che hanno coinvolto docenti, studenti e ospiti anche di caratura internazionale.

Il concerto finale sarà dedicato al gruppo formato da docenti ed allievi nato nel Conservatorio di Cagliari, attivo dal 2015 nella diffusione della musica contemporanea, con una particolare attenzione per i compositori della regione. In quest’ottica, domani sarà eseguito un brano del compositore cagliaritano Christian Cassinelli ed il recentissimo “Identità”, azione musicale/scenica della compositrice sassarese Giovanna Dongu. L’Ensemble Scisma, diretto in questa occasione da Stella Porrà, nonostante la sua recente formazione ha al suo attivo varie collaborazioni e partecipazioni ai festival del settore; nel novembre del 2016 ha effettuato una tournée in Corsica per i “Rencontres musicales de Méditerranée” mentre dal dicembre dello stesso anno è ensemble in residence per le masterclass tenute da Franco Piersanti nell’ambito del festival di musica per il cinema Creuza de Mà.

Inoltre, sono da segnalare la partecipazione al Festival “Inaudita”, organizzato dall’Ensemble Spaziomusica, una masterclass e concerto monografico con il compositore Claudio Ambrosini e, prossimamente, la partecipazione al Festival 5 Giornate di Milano. La manifestazione sarà ospitata nella Sala Sassu della storica sede del Conservatorio, in Piazzale Cappuccini.

