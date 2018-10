Quartu: arriva lo street control, sanzionerà infrazioni al codice in tempo reale

Da lunedì 29 ottobre al via a Quartu il programma studiato dall'Amministrazione per ridurre la sosta selvaggia e aumentare i controlli sulla regolarità dei documenti di guida. Sarà infatti utilizzato con frequenza costante lo 'Street control', lo strumento recentemente acquistato dal Comune che permette di verificare in tempo reale diversi tipi di infrazione.

Si tratta di un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi, tramite il quale è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l'altra all'abitacolo) nel giro di 20 metri. Le foto arrivano in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia; un addetto della Polizia Locale verifica l'irregolarità e formalizza l'accertamento della violazione, compilando il verbale in forma digitale. In caso di sanzione la notifica del verbale non viene lasciata sul parabrezza del veicolo interessato, ma arriva direttamente all'indirizzo del proprietario. "Con questo strumento, gli agenti possono rilevare non solo la sosta irregolare, ma anche lo stato della revisione e dell'assicurazione - spiega l'Assessore al Traffico e alla Viabilità Piero Piccoi -. Tutto il processo è reso possibile grazie all'incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati di Polizia, compagnie assicurative e Motorizzazione.

L'obiettivo è ovviamente ridurre la sosta selvaggia ed aumentare i controlli sulla regolarità dei documenti di guida". Sul sito istituzionale del Comune, nello spazio destinato alle news, sarà riportato il calendario quindicinale dei servizi programmati. Inoltre nei pannelli a messaggio variabile presenti lungo la viabilità cittadina sarà riportata la dicitura 'Controllo soste con street control attivo'.