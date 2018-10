Arzachena - Futsal finisce con un 8-4

Prima sconfitta per la compagine algherese, che cede 8-4 sul campo dell´Arzachena, nel match valido per la seconda giornata del girone B del campionato regionale di serie C2. Le reti della Futsal sono state firmate da Idili, Becca e Peana (doppietta)

ALGHERO - Prima sconfitta per la Futsal Alghero, che cede 8-4 sul campo dell'Arzachena, nel match valido per la seconda giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Le reti della compagine algherese sono state firmate da Idili, Becca e Peana (doppietta)

Gli ospiti, come già sette giorni fa, partono male: è subito 2-0 per i padroni di casa. Idili riapre la partita e la Futsal ha due grandi occasioni per pareggiare, prima con Trentadue (che colpisce la traversa) e poi con Idili (che si fa respingere la conclusione dal portiere). Il 3-1 smeraldino arriva su rigore e nell’occasione viene anche espulso Todde per proteste. Prima dell’intervallo, i padroni di casa trovano anche il quarto gol e si va negli spogliatoi sul 4-1.

In avvio di ripresa, gli algheresi subiscono il quinto gol, pagando un errore a caro prezzo. Bentivegna colpisce il palo, poi l’Arzachena allunga sul 6-1. Becca firma il 6-2, ma su una ripartenza, i padroni di casa vanno ancora a segno: 7-2. Peana firma una doppietta ed accorcia sul 7-4, ma l’Arzachena va ancora in gol e conquista la vittoria.

I risultati della seconda giornata: Arzachena-Futsal Alghero 8-4 Audax algherese-Accademia Sanluri 7-4 Budoni-San Gavino 6-3 Futsal Sassari.Ales 3-4 Macomer-Maroso Gonnosnò 4-4 Uras-Happy fitness center 2-3

La classifica: Ales, Audax algherese, Budoni, Happy fitness center 6; Arzachena, Futsal Alghero ed Uras 3; Macomer e Maroso Gonnosnò 1; Accademia Sanluri 0.

(Foto Danilo Fadda)

