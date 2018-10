Il dramma di Leicester: si schianta l’elicottero, muore il boss  che vinse la Premier con Ranieri

Insieme a lui, nel terribile schianto dell’elicottero in fiamme, sarebbe morto anche il figlio di Vichai Srivaddhanaprabha. Una tragedia terribile, il mondo del calcio non solo europeo è in lutto. Il velivolo si è schiantato dopo aver decollato dallo stadio King Power Stadium, a Leicester. Secondo testimoni oculari come dopo ogni gara il velivolo sarebbe decollato dall’interno dell’impianto, perdendo il controllo pochi secondi dopo. Il 61enne Srivaddhanaprabha era solito lasciare lo stadio in elicottero. (foto quotidiano.net)

