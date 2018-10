Mercede di scena a Quartu

Domani pomeriggio, per la quarta giornata del massimo campionato regionale femminile, le algheresi, ancora a punteggio pieno, vanno a far visita all´Antonianum

ALGHERO – Domani, domenica 28 ottobre, alle 18, la Mercede Alghero va a far visita all'Antonianum Quartu Sant'Elena, nell'omonima palestra di Via Monsignor Angioni, per la quarta giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Le ragazze di coach Manuela Monticelli hanno conquistato i sei punti in palio finora e cercano il poker di vittorie.

Le convocate algheresi sono Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozobasiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, Alessia Satta, capitan Marta Solinas, Giada Zidda e Giada Zinchiri. Otto di queste erano in campo anche questa sera, per la sfida del campionato Under 18, con la Mercede che ha battuto l'Antonianum per 138-57.

Nell'ultimo turno, le algheresi hanno battuto 71-47 le sassaresi del Basket'90. L'Antonianum, invece, ha ceduto 51-72 a domicilio contro la Virtus Surgical Cagliari e sono ancora a quota zero in classifica.

