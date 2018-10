a Cagliari arriva il Chievo

Domani pomeriggio, nel match valido per il massimo campionato, i rossoblu affronteranno sul manto erboso della Sardegna Arena il fanalino di coda gialloblu degli ex Ventura e Rossettini

CAGLIARI – Impegno casalingo per il Cagliari, che domani, domenica 28 ottobre, alle 15, ospiterà il Chievo Verona sul manto erboso della Sardegna Arena, nel match valido per il campionato di serie A. Dirigerà l'incontro il signor Piccinini, coadiuvato dagli assistenti Longo e Posado. Il quarto uomo sarà Fourneau, mentre al Var ci saranno La Penna e Marrazzo.

Rolando Maran deve fare a meno degli infortunati Diego Farias, Klavan, Lykogiannis e Pajac e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; Pisacane (favorito su Romagna) e Ceppitelli coppia centrale, con Srna e Padoin (o Faragò) esterni difensivi; a centrocampo, Bradaric tra Ionita e Barella, mentre Castro agirà alle spalle di Joao pedro e Pavoletti. In panchina anche Rafael, Aresti, Andreolli, Dessena, Cigarini, Sau e Cerri.

L'ex rossoblu Gian Piero Ventura, privo dello squalificato Barba e degli infortunati Cacciatore e Djordievic, dovrebbe affidarsi a Sorrentino in porta; difesa a tre con Bani, l'ex cagliaritano Rossettini e Cesar in difesa; folto centrocampo con Depaoli, Rigoni (preferito a Hetemaj), Radovanovic, Giaccherini (o Birsa) e Jaroszynsky; Meggiorini (favorito su Pucciarelli) e Stepinski di punta. In panchina anche Seculin, Semper, Tanasijevic, Tomovic, Kiyine, Obi, Burruchaga, Pellissier e Leris).

