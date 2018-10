Nicola Sanna incontra il console del Marocco

video 10:45 Gianni Cherchi promuove a pieni voti la decisione di aprire in centro città la nuova Casa delle Informazioni di Alghero. L´ex assessore però non risparmia una strigliata alla Maggioranza parlando di ritardi nelle Opere pubbliche da lui predisposte e annuncia la candidatura in occasione delle elezioni regionali di febbraio. L´intervista sul Quotidiano di Alghero

26/10/2018 Questa l'amara considerazione di Giusi Angius, a cui evidentemente non è bastato il ricordo della famiglia pronunciato in pubblico dalle parole del sindaco di Alghero in occasione dell'inaugurazione dell'InfoAlghero

video 26/10/2018 Per cinquant´anni rinomata attività commerciale, il presente e futuro dell´immobile di via Cagliari è tutto dedicato alle Informazioni per gli algheresi e le decine di migliaia di turisti che annualmente scelgono la Riviera del corallo per le loro vacanze. Gabriella Esposito parla di scelta azzeccata. Le sue parole

video 18:36 Si dice soddisfatto per la scelta di rendere fruibile dalla collettività l´ex Casa del Caffè, Carlo Sechi, tra i primi a chiederne un uso pubblico. L´ex Sindaco di Alghero plaude per l´apertura dell´InfoAlghero di via Cagliari e parla di buonsenso e lungimiranza politico-amministrativa. Sul Quotidiano di Alghero le sue parole nel giorno dell´inaugurazione

video 25/10/2018 Prosegue l'azione dell'Amministrazione Bruno che punta a riportare tutti gli uffici comunali in centro città. Grande partecipazione per l´apertura ad Alghero della Casa delle Informazioni in via Cagliari. Gli algheresi approvano la scelta del nuovo InfoAlghero. Le immagini

8:14 La settima Borsa internazionale del turismo culturale, in programma ieri è organizzata da Mirabilia network, la rete dei diciassette siti Unesco aggregata dalle Camere di commercio locali e da Unioncamere

26/10/2018 Il comune di Alghero uno dei primi in Italia ad avviare internamente ed autonomamente la prima procedura aperta di gara telematica: si tratta dell´affidamento del servizio di bonifica dell´ex campo nomadi di Fertilia

19:13 Saranno complessivamente quattro gli incontri tra Amministrazione comunale ed i cittadini nelle borgate, che prenderanno il via lunedì sera, nel salone parrocchiale di La Corte