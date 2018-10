Crolla un grosso albero secolare nella notte in via Simeto a Cagliari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti attorno alle 23:30 per mettere in sicurezza l’area e liberare la sede stradale. Fortunatamente al momento della caduta non transitavano auto o pedoni. Sul posto anche la Polizia Municipale.

