Rischio microbiologico per salmonella: richiamato lotto di gelatina in fogli Paneangeli

Rischio microbiologico per salmonella. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di Gelatina in fogli a marchio Paneangeli. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 12 g, con il numero di lotto 24052/3 – scadenza (TMC): 05.06.2021. L’avviso di richiamo è stato diffuso anche da Auchan, Bennet, Cadoro, Carrefour, Coop, Simply Tirreno e Unicoop. La gelatina è stata prodotta per Cameo Spa da Ewald-Gelatine GmbH nello stabilimento di Meddersheimer Straße 50, D-55566, a Bad Sobernheim, in Germania. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con medesimo lotto di appartenenza, di NON CONSUMARLO e di RICONSEGNARLO AL PUNTO VENDITA DI ACQUISTO! Di seguito si riporta un estratto del comunicato rilasciato da Cameo Spa: “A titolo precauzionale, a seguito del riscontro di un potenziale problema di qualità del prodotto in oggetto, invitiamo i consumatori che ne fossero in possesso a riportarlo presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto (il punto vendita provvederà al rimborso). Trattandosi di una potenziale contaminazione microbiologica, i tempi per gli accertamenti non sono immediati pertanto, nel massimo rispetto dei nostri consumatori, disponiamo in via precauzionale il ritiro esclusivamente del prodotto GELATINA IN FOGLI 12 G PANEANGELI LOTTO 24052/3 – SCADENZA (TMC): 05.06.2021. Nessun altro prodotto a marchio Paneangeli è interessato. Ci scusiamo con tutti i nostri consumatori per il disagio arrecato e desideriamo rassicurarvi in merito al fatto che non sono mai stati riscontrati problemi di salute legati al consumo di questo prodotto, sul mercato da oltre 30 anni, e nello specifico sul lotto in questione in vendita da luglio 2018. La qualità e la sicurezza dei prodotti rappresentano per noi la massima priorità.” Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori Paneangeli al numero verde 800 211291, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

L'articolo Cameo richiama la gelatina in fogli Paneangeli per sospetta presenza di Salmonella proviene da Casteddu On line.