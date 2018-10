Oristanese: pesca a rischio, occorrono nuovi interventi contro le invasioni di cormorani

«Si aumenti il budget per gli indennizzi ai pescatori», chiede il consigliere regionale di Forza Italia Oscar Cherchi, che spiega come servano nuove misure per contrastare l´invasione dei cormorani negli stagni di Cabras e Marceddì

ORISTANO - L’incremento delle risorse per i pescatori del compendio ittico del Sinis, con maggiori indennizzi per i danni legati all’invasione di cormorani negli stagni di Cabras e dintorni. Una programmazione nel tempo per ridurre la presenza degli uccelli predatori. Sono gli interventi invocati dal consigliere regionale di Forza Italia Oscar Cherchi, nel corso dell’audizione in Commissione Attività produttive tra gli assessori dell’Agricoltura e della Difesa dell’ambiente Pier Luigi Caria e Donatella Spano e le cooperative ittiche del territorio.

«Dal summit del "parlamentino" – esordisce l’ex assessore dell’Agricoltura – è emersa la mancanza di una gestione volta a rilanciare l’ecosostenibilità ambientale, economica e sociale che ruota attorno alle lagune di Marceddì e Cabras, con decine di cooperative impegnate nel settore. I cormorani stanno infatti distruggendo il patrimonio ittico dei siti, con un disastro senza precedenti che ricadono sui pescatori. E’ stata annunciata una politica di abbattimento dei volatili, che stanno divorando prevalentemente anguille, mugilidi e granchi. Non siamo soddisfatti perché non si comprende l’impatto dell’emergenza su uno dei settori trainanti per l’economia dell’Oristanese».

I danni prodotti dai cormorani non si fermano al solo prelievo diretto dei pesci, ma si allargano al decremento delle specie ittiche dovuto all’alta mortalità (causata dallo stress dettato dal pericolo dei cormorani). Secondo una stima la perdita delle cooperative ammonta a circa 7 milioni di euro. «Non può bastare il solo abbattimento di questi uccelli predatori – conclude Cherchi – ma occorre aumentare il budget per i pescatori che, costretti a interrompere la loro attività, richiedono risposte atte a mitigare la calamità prodotta da questi volatili acquatici. Nell’ultima finanziaria sono stati stanziati appena due milioni di euro, che sembrano inadeguati per contrastare questa devastazione senza precedenti».

Nella foto: il consigliere regionale Oscar Cherchi

Commenti