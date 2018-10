Cagliari, arrestato in via Seruci il pusher di metadone: è un pregiudicato di 64 anni

Secondo i carabinieri era “diventato il principale punto di riferimento per l’acquisto illecito di metadone in città”: è finito oggi in manette un pregiudicato di 64 anni, residente in via Seruci a Cagliari.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno trovato in suo possesso 73 flaconi di metadone.