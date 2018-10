CAGLIARI, Incendi di auto nei quartieri di Is Mirrionis e San Michele

Due incendi di auto, questa notte, nei quartieri di Is Mirrionis e San Michele a Cagliari.

I vigili del fuoco sono intervenuti, verso mezzanotte, in via del Seminario, e, dopo l’1, in via Aldo Marongiu, dove un’auto è andata a fuoco all’interno del cortile di un’officina. Il tempestivo intervento della squadra ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altre auto, attrezzature e materiali, all’interno dell’attività.Fai clic qui per vedere lo slideshow.

Le squadre dei Vigili hanno poi provveduto a mettere in sicurezza le aree interessate dai due roghi, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le volanti del Commissariato per i controlli e gli accertamenti. (red)

(admaioramedia.it)