Serramanna, degrado nell’ex asilo comunale: “Struttura pericolante”

Da anni, ormai, la struttura che ospitava la scuola dell’infanzia statale di Corso Italia a Serramanna è in totale stato di abbandono. Dismessa e mai convertita del tutto per altri fini, mostra gravi danni strutturali soprattutto per quanto riguarda la recinzione esterna. Numerose le segnalazioni dei cittadini. L’ultima, in ordine di tempo, è di Giampiero Podda di Serramanna che scrive che ” il pericolo creato dal muro di recinzione dell’ex asilo comunale, lato parcheggi campo sportivo ‘Campu de sa lua’ ormai in evidente stato di danneggiamento, espone le persone che vengono a trovarsi nelle vicinanze a dei gravi pericoli per l’incolumità. Penso inoltre che tale azione debba essere intrapresa in tempi rapidissimi, visto che parte della struttura è stata assegnata ad una società e quindi viene costantemente frequentata da giovani e bambini”.

