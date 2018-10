Olbia: arrestato 21enne romeno beccato con 4,5Kg di marijuana e 42 biciclette rubate

I controlli effettuati dai Carabinieri tra le vie del centro del capoluogo gallurese hanno portato ad un arresto, a due denunce ed al ritrovamento di refurtiva, armi, esplosivi e diversi chilogrammi di stupefacente

OLBIA – Ieri sera (giovedì), sono proseguiti i controlli dei Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere nelle zone adiacenti al centro di Olbia. Considerata la delicatezza dell’intervento, in serata è stato impiegato anche un elicottero Ab412 dei Carabinieri del decimo Nec di Olbia–Venafiorita che, grazie al potente faro per evitare che qualcuno si desse alla fuga, ha assistito un decina di pattuglie impegnate a controllare il quartiere tra Corso Umberto, Corso Vittorio Veneto, le piazze del centro e le vie adiacenti. Oltre a numerosi esercizi commerciali e diverse persone controllate, i militari hanno rivolto la loro attenzione ad alcuni obiettivi frutto della prosecuzione del lavoro portato a buon fine nel periodo estivo e nelle ultime settimane, con la denuncia a piede libero e l’arresto di alcuni autori di furti nel territorio.

Gli investigatori della Sezione Operativa e della Stazione di Via D’Annunzio hanno individuato un 21enne romeno, già noto alle Forze dell'ordine che, sopra l’abitazione di Via Brigata Sassari, aveva una vera e propria “centrale del crimine”. Nella mansarda, i militari hanno trovato quarantadue biciclette di grande valore e tutte rubate nel corso dell’estate a turisti che erano arrivati per trascorrere le vacanze in Gallura, circa 4,5chilogrammi di marijuana, alcuni grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, una pistola “scacciacani” modificata e senza tappo rosso, quarantanove proiettili, una bomba carta e tanta altra refurtiva proveniente verosimilmente sia da furti a danno di privati su autovetture o nelle abitazioni, sia ai danni di esercizi commerciali. Il giovane è stato arrestato, perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e illecita detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ed accompagnato nel carcere di Nuchis, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Ora l’attività dei Carabinieri è rivolta a ricostruire tutti i furti, risalire alle vittime, restituire la refurtiva, e ad individuare la rete di persone che rifornivano questa specie di centrale del crimine (oltre a quelli già individuati ed arrestati), perché alcuni rifornivano con refurtiva e stupefacenti, mentre altri andavano a rifornirsi. L’attività serale ha consentito anche di ritirare due patenti nei confronti di altrettanti conducenti sorpresi alla guida in stato di ebrezza, che sono stati denunciati a piede libero ai sensi del Codice della strada, mentre i veicoli sono stati sequestrati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.