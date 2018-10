Maxi retata nel centro storico di Sassari, controlli e arresti - Cronaca

SASSARI. Oltre 150 persone identificate, numerosi esercizi commerciali controllati, due cittadini nigeriani arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti e un italiano segnalato all'autorità giudiziaria per reati connessi al mercato della droga. Sono i numeri messi a segno da Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza al termine della retata interforze che nella notte e nelle prime ore del mattino ha interessato il centro storico di Sassari, specialmente tra porta Sant'Antonio e la parte bassa di corso Vittorio Emanuele.Controlli al centro storico di Sassari, la mamma senegalese: «Ora mi sento più sicura» SASSARI. Controlli straordinari, la sera di venerdì 12, nel centro storico di Sassari in una operazione congiunta di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia locale, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e Ats: 150 le persone controllate e due quelle arrestate per droga. Questi controlli fanno seguito a un periodo di presenza fissa delle forze di polizia nella città vecchia. Nel video, Volti Diop, una signora senegalese che vive da 17 anni a Sassari, che spiega com'è cambiato il clima nel centro storico in questo periodo e di come si senta più sicura, in questi giorni, grazie alla presenza delle forze di polizia(video Mauro Chessa - intervista Luca Fiori) Le verifiche condotte sui negozi gestiti sia da extracomunitari che da sassaresi hanno riguardato la salubrità dei locali, l'igiene e l'origine degli alimenti, la regolare posizione lavorativa dei dipendenti e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli esiti sono attualmente al vaglio degli investigatori. L'operazione rientra nel piano di intensificazione dei servizi di prevenzione, disposti dalle forze dell'ordine dopo i recenti scontri verificatisi in città, che sarebbero legati al controllo del mercato della droga. Il controllo straordinario, congiunto e interforze, è frutto delle valutazioni condivise dal comitato provinciale per l'ordine pubblico sulle attuali condizioni di sicurezza in quella parte di Sassari. Polizia, Carabinieri e Finanza hanno operato con unità dei servizi investigativi e con personale specializzato nei controlli amministrativi e nel controllo del territorio, supportate dalla scientifica e dalla sezione immigrazione. L'intervento ha visto la collaborazione anche di polizia locale, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e dipartimenti di prevenzione dell'Ats.