di Paolo Rapeanu

Continuano le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore di 38 anni disperso da molte ore, proprio in contemporanea al forte maltempo che ha colpito anche la zona di Castiadas. L’uomo, nato in Campania, lavora da qualche anno nell’Isola, come ha spiegato, contattato dalla redazione di Cagliari Online, un parente del 38enne. Per ritrovarlo sono già stati mobilitati – e hanno agito anche per tutta la giornata di ieri – la Forestale, i Vigili del fuoco ed i carabinieri, anche con il prezioso ausilio di un elicottero.

La speranza è che Campitiello abbia trovato rifugio da qualche parte, dalle informazioni emerse sin dalle prime ore della scomparsa l’uomo stava pascolando un gregge nell’area di Capo Ferrato quando è arrivato il maxi nubifragio.

L'articolo Ansia per la sorte di Nicola Campitiello, il pastore 38enne disperso a Castiadas proviene da Casteddu On line.