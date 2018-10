Parte la nuova continuità. L'assessore Careddu: tutelati i sardi - Cronaca

SASSARI. La Regione prova a non avere paura di volare. Perché questa volta il bando per la Continuità territoriale aerea ha iniziato il suo percorso. È stato pubblicato nella gazzetta europea. Molto più di un atto burocratico. Una sorta di via libera indiretto degli euroburocrati. Gli stessi che in questi anni hanno contestato ogni singolo aspetto delle norme che regoleranno le rotte tra i tre scali sardi con Roma e Milano.Ma l’assessore ai Trasporti Carlo Careddu e gli uffici non si sono persi d’animo. In questi mesi hanno continuato a dialogare con l’Ue e a cercare un punto di incontro. Alla fine la diplomazia ha prevalso sulla burocrazia.L'assessore Carlo CaredduOra il bando farà un doppio percorso. Le compagnie potranno presentare le proprie offerte per le rotte dai tre scali. Le tratte avranno una compensazione, un prezzo fisso per i residenti e saranno in esclusiva per le compagnie. Ma c’è un altro percorso, a dire il vero molto ipotetico, ma che di fatto sposta ad aprile l’inizio della nuova Ct1. Perché chi vuole garantire il servizio con gli stessi prezzi, alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi, ma senza ricevere un euro di compensazione ha sei mesi di tempo per presentare la propria proposta. Di fatto questo non è mai successo, ma le norme europee lo prevedono.Si passa da 2.461.900 posti offerti annui con l’attuale sistema a 3.672.532. L’incremento di capienza è del 57%. In aumentoil numero di voli, mentre le tariffe per i residenti resteranno invariate.