Sospetta “mucca pazza”, Aifa: “Divieto d’uso farmaci ditta Kedrion”. Ecco quali

L’Agenzia Italiana del Farmaco, a seguito di informazione relativa ad una notifica post donazione, dal Servizio Trasfusionale CLV di Cremona, relativa ad un donatore per il quale è stata sospettata la malattia di Creutzfeldt Jakob, ha disposto l’immediato divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale, a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica, dei lotti medicinali che si indicano di seguito della ditta Kedrion SpA: ALBITAL 200 G/L 50 ML 172078 09/2020 Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 179237 11/2020 Lombardia, Piemonte,Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 189201 12/2020 Lombardia, Piemonte; ALBITAL 200 G/L 50 ML 172010 01/2020 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178820 03/2020 Piemonte, Lombardia,Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 178822 03/2020 Piemonte, Lombardia, Sardegna; VENITAL 50 G/L 100 ML 179212 03/2020 Piemonte, Lombardia,Sardegna – 4 pezzi rotti; KLOTT 1000 UI/10 ML 491755 05/2020 Lazio; ALBITAL 200 G/L 50 ML 172005 01/2020 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178811 02/2020 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 178812 02/2020 Piemonte, Lombardia; ALBITAL 200 G/L 50 ML 162061 07/2019 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 168828 08/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169242 09/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169241 09/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; ATKED 1000 UI/20 ML 731623 05/2019 Lazio; ALBITAL 200 G/L 50 ML 162036 04/2019 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 169227 06/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; VENITAL 50 G/L 200 ML 169302 05/2019 Piemonte, Sardegna, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491698 09/2019 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 200 ML 158901 09/2018 Piemonte, Sardegna,Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 159257 11/2018 Piemonte, Lombardia; VENITAL 50 G/L 100 ML 159247 09/2018 Piemonte, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491652 06/2019 Piemonte, Lombardia; KLOTT 1000 UI/10 ML 491610 31/01/19 Piemonte, Lombardia,Sardegna; e KLOTT 1000 UI/10 ML 491566 10/2018 Piemonte, Lombardia. La ditta Kedrion, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dovrà assicurare l’immediata comunicazione del divieto di utilizzo a tutti i destinatari dei lotti in questione nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla ricezione del provvedimento ministeriale. Il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare l’avvenuta comunicazione del divieto di utilizzo e, in caso di mancato adempimento da parte della ditte interessata, procederà al sequestro dei lotti.

L'articolo Sospetta “mucca pazza”, Aifa: “Divieto d’uso farmaci ditta Kedrion”. Ecco quali proviene da Casteddu On line.