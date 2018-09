Nasce nel gennaio 2013 il Cagliari Club Abruzzo Rossoblù dedicato a Daniele Conti. Dopo anni e anni di tentativi Luca Porceddu, geometra cagliaritano, ora agente immobiliare a Francavilla al Mare, pittoresca cittadina che si affaccia sull’Adriatico, a ridosso di Pescara riesce a creare il club. In un primo momento siamo partiti con 10 soci, amici sardi che abitano in Abruzzo e con cui mi riunivo per conto mio per vedere le partite del Cagliari. Ma nel giro di poco tempo e col metodo più efficace, il passa parola, il fondatore e presidente del club è riuscito a mettere in piedi un gruppo di 40 soci ad oggi tanti anche Abruzzesi senza parentela alcuna con sardi. Da quel giorno il club ha macinato migliaia di km in tutta Italia.

Luca Porceddu racconta con orgoglio: “L’esordio del nostro club in trasferta, nella mitica partita Roma-Cagliari del Febbraio 2013, vinta per 2-4 con in goal anche Checco Pisano. Siamo un club molto attivo, con tantissime trasferte già alle spalle e tante iniziative fatte in questi anni”. Tra i componenti del Club ricordiamo Stefano Di Battista (vice presidente) che ha il grande merito di aver trasmesso l’amore per il Cagliari ai suoi due figli, Angelo e Carmine. Poi Daniel Moretti, Antonio Caria, Stefano Sirocchi, Mattia Canalis, Andrea Lazzaro, Lino Pischedda, Antonello Farris e Sergio Colantonio, questi quelli più assidui e che fanno la maggior parte delle trasferte quindi direi lo “zoccolo duro” del club. Lo striscione del club Abruzzo Rossoblù ha registrato la sua presenza in quasi tutti gli spalti di Serie A e B. Reggio Emilia, Roma, Firenze, Verona, Bergamo, Avellino, Crotone, Latina, Perugia Pescara, Salerno, Bologna, Modena, Ferrara, Empoli, Benevento, Lanciano sono solo alcune delle città visitate. Più di 30 mila chilometri macinati in 5 anni, ormai non si contano più.

L'articolo Il Cagliari Club “Abruzzo Rossoblù” dedicato a Daniele Conti: “Noi, 30mila km macinati in 5 anni per amore della maglia” proviene da Casteddu On line.