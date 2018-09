Cagliari a Parma con Castro

A Parma per cercare il quarto risultato utile consecutivo. E capire qualcosa di più sul ruolo che il Cagliari potrà recitare in questo campionato. L'invito di Maran è chiaro: guardare avanti e non pensare più alla Lombardia (Atalanta e Milan), ma solo all'Emilia Romagna. "Dobbiamo concentrarci su noi stessi - ha detto nella classica conferenza stampa della vigilia - lavorare per essere più bravi di ieri. Un percorso che richiede grande applicazione da parte di tutti. Andiamo a Parma senza timori ma con la consapevolezza di non potere sbagliare".

Tra i convocati per la partita di domani c'è anche Castro, che ha smaltito l'attacco febbrile. Nel Parma, insieme a Deiola, c'è anche una vecchia conoscenza di Maran, Inglese. "Per contenerlo dovremo lavorare di reparto - è l'indicazione del mister - Troviamo una squadra che attraversa un buon momento, testimoniato dagli ultimi brillanti risultati. Una neopromossa esperta, solida, costituita da giocatori di categoria". Ma Maran guarda soprattutto in casa propria. "Dobbiamo avere lucidità agonistica, spirito di sacrificio, il tutto unito alle idee che devono dare spessore alle nostre prestazioni - ha chiarito - La volontà di crescere, di non mollare sono imprescindibili. Tutto questo dobbiamo portarlo sul campo, l'unico vero giudice del nostro lavoro. Il calcio è fatto di particolari, bisogna analizzarli bene sotto ogni aspetto".

Aria di riconferma della formazione anti-Milan. "Giocheremo tre partite in una settimana ma in questi casi la partita più importante è sempre quella che andiamo ad affrontare - ha sottolineato senza sbottonarsi sulle scelte - Poi finita questa, farò considerazioni di altro tipo. Ci siamo preparati sapendo di poter contare su un gruppo di giocatori che nell'arco di una settimana fornisce ampie garanzie". Joao Pedro? "Sta cercando di mettere su minutaggio, un conto sono gli allenamenti, un altro le partite vere - ha spiegato Maran - Ha segnato dopo quattro minuti nella gare del suo ritorno e ha fatto una buona prestazione, ha il morale altissimo e l'entusiasmo e la testa giusta di un giocatore che si è lasciato l'amarezza alle spalle".