Gdf: cambio al vertice nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - "Sono arrivato in Sardegna con l'obiettivo di conoscerla e vado via portando con me un importante bagaglio di esperienze e di amicizia". Così il comandante regionale della Guardia di finanza della Sardegna, generale di divisione Bruno Bartoloni nel suo discorso di saluto all'isola dopo due anni di permanenza. Oggi, infatti, nella sede del comando regionale delle Fiamme gialle, alla presenza dell'autorità civili, militari e religiose, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando regionale. Al generale Bartoloni, che andrà a comandare la Regione Toscana, è subentrato il generale di brigata Gioacchino Angeloni proveniente da Roma dove era impegnato in un importante incarico quale ufficiale di collegamento al Dipartimento del Tesoro. Alla cerimonia era presente il comandante interregionale dell'Italia centrale e centro settentrionale delle Fiamme gialle, generale di corpo d'armata Edoardo Valente che nel suo discorso ha voluto ringraziare il generale Bartoloni per il lavoro svolto. In particolare ha evidenziato come le "Fiamme gialle hanno ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polizia economica finanziaria, confermandosi nell'isola insostituibile presidio della legalità contro ogni forma di criminalità". I risultati ottenuti dalle Fiamme gialle regionali comandante dal generale Bartoloni lo dimostrano: eseguiti sequestri di beni per 32,5 milioni di euro, confische per 18 milioni effettuate in base alla legislazione antimafia a cui vanno aggiunte le proposte di misure analoghe per 64milioni. Sul fronte della lotta all'evasione fiscale sono stati segnalati ricavi non tassati per 440 milioni con contestuale contestazione di 61 milioni di euro di Iva non versata. Scoperti appalti assegnati irregolarmente per 23 milioni di euro, segnalati alla Corte dei conti danni erariali per 280 milioni. Denunciate 227 persone per reati contro la pubblica amministrazione di cui 135 pubblici ufficiali. Sul fronte della lotta allo spaccio di droga sono stati sequestrati 199 chili di droghe e denunciate 482 persone.(ANSA).