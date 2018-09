Le femministe contro Apple per le dimensioni dei nuovi IPhone

Si sta facendo virale la notizia degli attesissimi nuovi gioielli di casa Apple e nel frattempo si accende anche qualche polemica. Secondo il Telegraph, le attiviste del regno unito avrebbero dichiarato guerra ad Apple dopo la presentazione degli ultimi “Melafonini” che non hanno in programma la produzione dei modelli SE dotati di schermo piu’ piccolo quindi più maneggevoli per le signore. “Troppo grandi per le mani femminili”. Questa è la critica mossa in Gran Bretagna ad Apple dalle femministe la società di Cupertino interromperà la produzione di iPhone SE, dotato di uno schermo più piccolo”. Le mani delle donne in media sono più corte di un pollice di larghezza rispetto a quelle degli uomini cosi’ da lamentare l’utilizzo decisamente più difficoltoso dei nuovi modelli I Phone X il quale ha dimensioni che vanno X va da 5,8 pollici a 6,5 pollici, rispetto all’iPhone SE, che ha uno schermo più piccolo, di 4 pollici. Caroline Criado Perez, nota attivista inglese, ha dichiarato al quotidiano inglese di aver riportato lesioni dopo l’utilizzo del “melafonino” in quanto ha dovuto sforzare la mano e si stupisce del fatto che la società fondata da Steve Jobs non abbia avuto attenzione verso le donne di tutto il mondo: “Le donne comprano più iPhone rispetto agli uomini, mi disorienta che Apple non progetti pensando ai nostri corpi. Dovremmo essere arrabbiate per questo, stiamo pagando denaro come gli uomini per un prodotto che non funziona altrettanto bene per noi”. Secondo la parlamentare laburista di Birmingham Yardley, Jess Phillips, “in tutto il design e lo sviluppo tecnologico lo standard predefinito è sempre quello che si addice a un uomo: le aziende devono migliorare nel riconoscere che la loro idea di normalità deve tenere conto di tutti i loro clienti”. Un’altra importante critica viene mossa verso la società che avrebbe ai vertici poche donne e la scrittrice, sociologa Zeynep Tufekci, ha spiegato: “‘Benvenuti in schermi grandi’ dice Apple e le donne come me con le mani piccole che hanno bisogno di un telefono più sicuro costantemente rischiano di perderlo”.

L'articolo Le femministe contro Apple per le dimensioni dei nuovi IPhone proviene da Casteddu On line.