Sono presenti in tantissime città del mondo. E a Cagliari mancano. Ma ora è partita la richiesta all’amministrazione comunale. Per ammirare meglio il capoluogo l’idea è quella di installare nei punti strategici della città alta i binocoli panoramici che consentano ai curiosi e ai turisti di apprezzare al meglio le vedute mozzafiato cagliaritane.

La domanda è stata presentata dell’associazione culturale e di promozione sociale “Belvedere” che ha chiesto la concessione per il suolo pubblico in 8 punti diversi della città, i più suggestivi del capoluogo. Dei luoghi indicati sei si trovano nel quartiere di Castello: piazza Acquilino Cannas (davanti a Porta Cristina), camminamento pedonale di via Santa Croce, terrazzamento via del Fossario, piazza Mercede Mundula (accanto a palazzo Regio) e due nel bastione di Saint Remy (uno sul lato destro e l’altro sul lato sinistro). Altri due a Monte Urpinu: uno sul terrazzamento di viale Europa e l’altro sullo sterrato della stessa strada.

Ora la palla passa agli uffici comunali che dovranno esprimersi sulla fattibilità del progetto.

L'articolo Per ammirare meglio la bellezza di Cagliari: arrivano i binocoli panoramici proviene da Casteddu On line.