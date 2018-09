Sassari, auto si schianta su un albero: muore una 77enne - Cronaca

SASSARI. L’urto violento contro uno dei grossi alberi che costeggiano la strada comunale che da Ottava scende verso Platamona, poi l’auto ha preso fuoco. Il conducente e sua moglie sono stati soccorsi e messi in salvo.Giuseppa Dore, la vittima Una situazione di apparente scampato pericolo che per la donna è durato solo poche ore: nella tarda serata di domenica Giuseppa Dore, 77 anni, sassarese, è morta al “Santissima Annunziata” per le conseguenze dell’incidente. La tragedia proprio nel giorno del suo compleanno che aveva deciso di festeggiare al mare, a Platamona, insieme al compagno di una vita.