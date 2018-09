Bus dell’Arst in panne: traffico in tilt sulla 195 e automobilisti infuriati

Un autobus dell’Arst è andato in panne sulla 195. Il mezzo ha bloccato una corsia della strada all’altezza di Capoterra e ha mandato in tilt il traffico fino a Sarroch. Infuriati gli automobilisti: “Abbiamo fatto un km in un’ora”, lamenta Cristina Zonca.

“Mi chiedo come sia possibile”, attacca Luca Congiu, “ancora oggi dopo una lunga giornata lavorativa , essere sequestrati sulla SS 195 per ben 3 ore per un semplice guasto ad un pullman fermo su una carreggiata, 3 ore di sequestro , e questa e solo una delle tante , si dovrebbero solo vergognare siamo peggio del terzo mondo”.

