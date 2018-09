Cagliari, paura in via Puglia: 7 famiglie verso lo sgombero, 11 minori coinvolti

Sette famiglie, in totale 21 persone e tra loro 11 minori, rischiano di rimanere senza un tetto. Gli appartamenti dove risiedono, in via Puglia a San Michele, sono stati posti sotto sequestro dal Tribunale che, nel marzo scorso, ha intimato lo sgombero entro il 16 ottobre prossimo.

“Abbiamo sempre pagato regolarmente l’affitto”, racconta Antonello Cherchi, uno dei residenti di via Puglia coinvolti, “ci siamo rivolti a un legale. Noi vorremmo stare qui ma se questo non fosse possibile chiediamo che i servizi sociali del Comune di Cagliari ci aiutino”. La data che Cherchi e gli altri temono è quella del 16 marzo: saranno tutti sbattuti fuori?

