Ritrovamento di armi, munizioni ed esplosivo, indagano i Carabinieri

Ieri sera intorno alle ore 17.00, lungo la ss125, in una zona boschiva del Sarrabus, personale della compagnia carabinieri di Carbonia, coadiuvati da quello della compagnia carabinieri di San Vito dopo prolungate attività info-investigativa, hanno rinvenuto occultate all’interno di un borsone di colore nero: 3 fucili, (1 cal. 12 a canne mozze e calciolo tagliato, marca breda, avente matr. abrasa; 1 fucile cal.12, marca montefeltro super 90, avente matr. abrasa, 1 fucile mitragliatore, modello “sten mkii” senza matricola con n. 2 caricatori contenenti rispettivamente n. 23 cartucce cal. 9 e n. 27 cartucce cal. 9); 21 cartucce vario calibro e marche (cal. 7,62x51 nato, cal 12); 4 passamontagna in lana e cotone, di colore nero/verde; diversi guanti di colore nero; 1 ordigno artigianale ad alto potenziale composta da 2 batterie unite da nastro adesivo di colore nero, 1 matassa di filo elettrico, n. 1 magnete con nastro isolante.Sono stati inoltre rinvenuti, nel corso del sopralluogo, dei congegni potenzialmente esplosivi. In particolare è stata trovata 1 bomba a mano m 75; 2 mine antiuomo maus; 2 detonatori elettrici; 1 kg circa di gelatina detonante da cava. L’operazione è stata effettuata con l’ausilio tecnico degli artificieri del comando provinciale Carabinieri di Cagliari che hanno delimitato e posto in sicurezza l’area interessata.Il materiale rinvenuto è sottoposto a sequestro e debitamente custodito in attesa dei successivi rilievi tecnici da parte di personale specializzato del R.I.S. di Cagliari, finalizzati a stabilirne la provenienza e l’eventuale connessione con altri reati.