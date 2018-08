Convenzione Ersu Sassari ed Atp 2018/2019

Per il nuovo anno scolastico, saranno disponibili quattrocento abbonamenti annuali ai trasporti pubblici locali, novanta in più rispetto all´anno precedente

SASSARI - Ersu Sassari ed Atp ancora in sinergia per offrire servizi a costi agevolati per gli studenti e le studentesse iscritti all’Università degli studi di Sassari, al Conservatorio “Luigi Canepa” ed all’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”. Infatti, è stata rinnovata la convenzione sull’abbattimento del costo dell’abbonamento per usufruire dei trasporti urbani. La convenzione, valida da sabato 1 settembre e fino al 31 agosto 2019, è destinata principalmente agli studenti in possesso di Isee pari o inferiore a 30mila euro, e permetterà di abbattere il costo dell’abbonamento annuale ai trasporti pubblici di oltre il 40percento: l’Ersu verserà un contributo di 75euro, perciò il costo a carico degli studenti sarà di 100euro (anziché di 175euro).

«Siamo felici di poter garantire quest’anno questo prezioso contributo a ben quattrocento ragazze e ragazzi, novanta abbonamenti in più rispetto allo scorso anno grazie ad uno stanziamento aggiuntivo», afferma il direttore generale di Ersu Sassari Antonello Arghittu, che ricorda come, grazie ad una gestione attenta delle risorse ed alla sempre più sinergica collaborazione con i vertici di Atp, il presidente Roberto Mura ed il direttore generale Roberto Pocci, «l’ente sta facendo il massimo per garantire la migliore esperienza possibile a chi studia nella nostra città». Per Mura, «è fondamentale spronare gli studenti ad utilizzare sistemi di mobilità alternativi all’auto e l’azione di Ersu Sassari, in collaborazione con Atp, è essenziale per per promuovere la cultura del trasporto sostenibile tra i più giovani. Si è deciso di aumentare il contributo annuale perché sta crescendo costantemente la domanda: è sempre più alto il numero degli studenti che utilizzano assiduamente i mezzi pubblici per raggiungere l’Università, la mensa o per spostarsi semplicemente in città».

Ma come richiedere gli abbonamenti? Gli studenti interessati dovranno recarsi negli uffici Atp di Via Caniga 5 e presentare il modulo di dichiarazione sostitutiva, scaricabile dal sito internet dell'Atp, una fototessera e la certificazione dei redditi sul modello Isee rilasciato dopo il 15 gennaio (è necessario indicare il numero di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica Inps-Isee indicata nella certificazione Isee in corso di validità). Gli abbonamenti vengono rilasciati negli uffici Atp di Via Caniga, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 12, il mercoledì, dalle 7.45 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Commenti