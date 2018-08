Monastir, oggi la grande festa di Santa Lucia con la discoteca di Radio Sintony

A Monastir il comitato di Santa Lucia presenta quattro giornate dense di eventi e devozione. Imperdibile il pranzo di sabato 25, nella cornice naturale del parco della chiesa campestre di Santa Lucia. Proprio oggi, a partire dalle 22,30 parte la discoteca a cura di Radio Sintony: Sintotour, con Sonny Dj direttamente dal week end di Radio Sintony e Ruben dal programma #Amazing.

Domenica 26 alle 19,30 il rientro dal simulacro, a seguire fuochi artificiali in piazza Fratelli Govoni Cervi e spettacolo musicale di Beppe Dettori. Lunedì 27 si concludono i riti con la processione per le vie del paese e a seguire la serata con Danilo Sacco, voce e anima dei Nomadi. Per ulteriori informazioni: “Comitato Santa Lucia su Facebook” e dirette nelle pagine social di Radio Sintony Facebook e Instagram.

