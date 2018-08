Capoterra perde una donna splendida: addio alla farmacista Giulia Puddu Baire. Non una donna qualunque, ma la farmacista di un intero paese per decenni. Quella che con un sorriso o con un consiglio sapeva cambiarti la giornata. Una persona stimata da tutti, che lascerà un vuoto personale in un grande paese che nel frattempo è diventato città. La sua farmacia lì a un passo da piazza Liori, è sempre stata un’istituzione. Tra le prime a ricordarla a Capoterra, con un bellissimo messaggio nella notte, Maria Grazia Dessì: “Brutta notizia stasera. Giulia era la farmacista, la consigliera, l’amica che con il suo dolce e premuroso sorriso ci consigliava, ci consolava e ci faceva sentire tutte e tutti suoi amici. Ci mancherai Giulia. Io personalmente non dimenticherò mai il tuo dolce e rassicurante sorriso. Ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno di un valido e professionale sostegno. Porterò nel cuore il tuo ricordo e la tua ultima dolce e affettuosa stretta di mano che anche ieri mattina, come sempre, mi hai riservato. Riposa in pace serenamente come serenamente e gioiosamente hai vissuto e riservaci sempre quel sorriso dovunque tu sia ora”.

